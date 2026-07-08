ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Airbus auf 236 Euro - 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE) von 210 auf 236 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim am 21. Juli anstehenden Update zur Geschäftsentwicklung liege der Fokus auf einer möglichen Mittelfrist-Prognose für das Verkehrsflugzeug-Geschäft, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwoch in seinem Ausblick. Er sieht moderate Risiken. Zudem stünden am 29. Juli die Quartalszahlen auf der Agenda, für die er optimistischer sei als der Marktkonsens./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|08:36
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|08.07.26
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.