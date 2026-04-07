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ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für AMS-Osram auf 13,40 Franken - 'Buy'

09.04.26 09:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
10,65 EUR 0,60 EUR 5,97%
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram (ams) von 13,20 auf 13,40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Einsatz von MicroLED in KI-Datenzentren könnte für die Schweizer große Chancen bieten, schrieb Harry Blaiklock am Mittwochnachmittag. Er sieht das Unternehmen hier gut positioniert, um sich Marktanteile zu sichern, wenn sich das Thema richtig durchsetze. Blaiklock rechnet erst 2028 mit Umsätzen, die aber bis 2030 auf bis zu 5 Prozent des Konzernertrags anschwellen könnten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 16:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

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