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ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Apple auf 287 Dollar - 'Neutral'

28.04.26 09:49 Uhr
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Apple Inc.
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple von 280 auf 287 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die steigenden Speicherchip-Preise und die Fähigkeit des Technologiekonzerns, sich hier eine ausreichende Versorgung zu sichern, sollten zu Marktanteilsgewinnen seiner iPhones auf Kosten von Smartphones mit Android-Betriebssystemen führen, schrieb David Vogt in einer Einschätzung vom Dienstagabend. Dazu komme eine solide Nachfrage nach Apples Mac-Computern. Voigt hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2026 und 2027 an./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 21:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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