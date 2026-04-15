DAX24.200 +0,6%Est505.963 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6000 +1,3%Nas24.016 +1,6%Bitcoin63.070 -0,5%Euro1,1787 -0,1%Öl95,87 +1,1%Gold4.820 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 AIXTRON A0WMPJ Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX fester -- Heideldruck mit Gewinnwarnung -- AIXTRON: Wandelanleihe -- CATL, Him & Hers, Daikin, Quantentitel, TSMC, Gerresheimer, Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
DocMorris-Aktie mit Höhenflug: Online-Apotheke wächst und verringert Verlust - auch Redcare fliegt hoch DocMorris-Aktie mit Höhenflug: Online-Apotheke wächst und verringert Verlust - auch Redcare fliegt hoch
Nach Elliott-Einstieg: Daikin-Aktie mit starkem Kurssprung - Anleger setzen auf strategische Neuausrichtung Nach Elliott-Einstieg: Daikin-Aktie mit starkem Kurssprung - Anleger setzen auf strategische Neuausrichtung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für ASML auf 1600 Euro - 'Buy'

16.04.26 12:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.240,80 EUR -16,20 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML (ASML NV) von 1500 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Frage der Kapazitäten stehe bei den Anlegern an erster Stelle, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochnachmittag nach Zahlen. Der Anlagenbauer für die Chipbranche habe versucht, die Sorgen mit seinem Auslieferungszielen für die EUV-Lithografiesysteme für 2026 und 2027 zu zerstreuen. Die Anleger verkannten jedoch auch die technischen Errungenschaften der neuen Modellgenerationen mit ihrem viel höheren Wafer-Durchsatz. Bouvignies erhöhte seine Ergebnisschätzungen bis 2028 und rechnet noch mit einigen Kurstreibern./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu ASML NV

DatumMeistgelesen

Analysen zu ASML NV

DatumRatingAnalyst
10:51ASML NV BuyDeutsche Bank AG
08:21ASML NV BuyUBS AG
08:11ASML NV BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:11ASML NV OverweightBarclays Capital
08:06ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:51ASML NV BuyDeutsche Bank AG
08:21ASML NV BuyUBS AG
08:11ASML NV BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:11ASML NV OverweightBarclays Capital
08:06ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.04.2026ASML NV HaltenDZ BANK
08.04.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
29.01.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
28.01.2026ASML NV HaltenDZ BANK
28.01.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.07.2020ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.07.2016ASML VerkaufenIndependent Research GmbH
01.04.2016ASML UnderperformBNP PARIBAS
21.01.2016ASML SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML NV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen