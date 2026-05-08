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ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für ASML auf 1900 Euro - 'Buy'

20.05.26 13:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.295,40 EUR 36,80 EUR 2,92%
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML (ASML NV) von 1600 auf 1900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. ASML biete das attraktivste Chance/Risiko-Verhältnis im Sektor, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend. Die Papiere sind sein "Top Pick". Die Sorgen vor Kapazitätsengpässen bei Lithographie-Systemen seien überzogen./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Nachrichten zu ASML NV

DatumMeistgelesen

Analysen zu ASML NV

DatumRatingAnalyst
08:01ASML NV BuyUBS AG
19.05.2026ASML NV OverweightBarclays Capital
15.05.2026ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026ASML NV BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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08:01ASML NV BuyUBS AG
19.05.2026ASML NV OverweightBarclays Capital
15.05.2026ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026ASML NV BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
15.04.2026ASML NV HaltenDZ BANK
08.04.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
29.01.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
28.01.2026ASML NV HaltenDZ BANK
28.01.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.07.2020ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.07.2016ASML VerkaufenIndependent Research GmbH
01.04.2016ASML UnderperformBNP PARIBAS
21.01.2016ASML SellS&P Capital IQ

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