ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für ASML auf 2400 Euro - 'Buy'

15.10.26 11:34 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML (ASML NV) von 2350 auf 2400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Zahlen zum dritten Quartal habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2027 und 2028 um 9 respektive 10 Prozent erhöht, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der von ihm auf 55 Milliarden Euro geschätzte Auftragsbestand des Halbleiterindustrie-Ausrüsters liege rund 20 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 19:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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