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ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Auto1 auf 30,50 Euro - 'Buy'

26.03.26 14:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
16,12 EUR -0,15 EUR -0,92%
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AUTO1 nach aktuellen Marktdaten für Januar und Februar von 29,40 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jo Barnet-Lamb geht wegen der kalten Witterung und dem früheren Osterfest von einem gedämpften Jahresauftakt aus. Wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, bleibt seine langfristig positive These für den Gebrauchtwagenhändler davon aber unberührt. Im zweiten Quartal sollten sich die Geschäfte vor dem Hintergrund einer einfacher erreichbaren Vergleichsbasis aus dem Vorjahr beschleunigen./rob/tih/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
13:16AUTO1 BuyUBS AG
25.03.2026AUTO1 BuyJefferies & Company Inc.
20.03.2026AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026AUTO1 BuyJefferies & Company Inc.
04.03.2026AUTO1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13:16AUTO1 BuyUBS AG
25.03.2026AUTO1 BuyJefferies & Company Inc.
20.03.2026AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026AUTO1 BuyJefferies & Company Inc.
04.03.2026AUTO1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.02.2026AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.05.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.04.2025AUTO1 HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
03.08.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.07.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.06.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.05.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.05.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUTO1 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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