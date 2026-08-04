ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Bayer auf 62 Euro - 'Buy'

05.08.26 14:04 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Leverkusener hätten im zweiten Jahresviertel stark abgeschnitten, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das operative Ergebnis des Agrarchemie- und Pharmakonzerns im Kerngeschäft die Konsensschätzung um zehn Prozent übertroffen. Zur Glyphosat-Causa habe es in der Telefonkonferenz erwartungsgemäß nichts wirklich Neues gegeben./rob/bek/ag/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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