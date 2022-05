ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Bayer auf 96 Euro - 'Buy'

Aktien in diesem Artikel Bayer 63,59 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 90 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Da der Glyphosat-Rechtsstreit und die Rückstellungen am Markt inzwischen akzeptiert seien, lohne wieder ein Blick auf die Pharmasparte, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hält die Patentklippe rund um die Medikamente Xarelto und Eyelea für weniger ausgeprägt als in der Bewertung impliziert. Zudem gebe es Aufwärtspotenzial bei dem Xarelto-Nachfolger Asundexian - die nächste Generation des Gerinnungshemmers./tav/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2022 / 01:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

