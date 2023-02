ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für BP auf 630 Pence - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP nach den jüngst vorgelegten Jahreszahlen und der Aktualisierung der Unternehmensstrategie von 535 auf 630 Pence angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Wichtiger noch als der überraschend starke Barmittelzufluss sei die Aktualisierung der Strategie des Öl- und Gaskonzerns gewesen, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. BP hatte seine CO2-Ziele bis 2030 zurückgeschraubt und will die Öl- und Gasproduktion weniger deutlich als zuvor angekündigt zurückfahren./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2023 / 20:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2023 / 20:48 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------