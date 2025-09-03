ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Broadcom auf 365 Dollar - 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Broadcom von 345 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale aus einer Telefonkonferenz zur KI-Nachfrage seien bullish gewesen, schrieb Timothy Arcuri am Freitag. Der Chiphersteller sei auf gutem Wege in Richtung 10 Dollar Gewinn je Aktie 2026 und vermutlich 11,50 Dollar 2027. Broadcom habe von einem neuen Großkunden gesprochen - vermutlich sei dies OpenAI./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:28 / GMT
