ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Cisco auf 138 Dollar - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Cisco von 132 auf 138 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Netzwerkausrichter habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb David Vogt am Donnerstag zu den Zahlen. Der Ausblick für den Umsatz aus dem Netzwerkgeschäft sei konservativ. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen bis 2028. Kursschwächen sieht er als Kaufchance./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cisco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cisco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Cisco Aktie News
Cisco Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cisco nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:46
|Cisco Halten
|DZ BANK
|17:21
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|22.09.23
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.