ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Deutsche Post auf 57,50 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Post von 52,50 auf 57,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Haupttreiber sei die höhere Bewertung für das Fracht- und Expressgeschäft aufgrund höher prognostizierter Gewinne und Barmittel in den kommenden Jahren, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / 01:18 / GMT

