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ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für DWS auf 75 Euro - 'Buy'

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DWS Group GmbH & Co. KGaA
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS (DWS Group GmbHCo) auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Werner schraubte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen die Ergebnisschätzungen (EPS) für die meisten der von ihm beobachteten europäischen Vermögensverwalter nach oben. Rückenwind komme von den starken Finanzmärkten. Nach der jüngsten Kursrally sei die Branche nicht mehr günstig bewertet, aber auch noch nicht teuer./gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
10:51 DWS Group GmbHCo Buy UBS AG
15.06.26 DWS Group GmbHCo Sell Goldman Sachs Group Inc.
22.05.26 DWS Group GmbHCo Outperform RBC Capital Markets
30.04.26 DWS Group GmbHCo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.04.26 DWS Group GmbHCo Equal Weight Barclays Capital