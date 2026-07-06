ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Evonik auf 16 Euro - 'Neutral'

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Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Evonik von 14 auf 16 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften eine gegenüber dem Jahresauftakt nachlassende Dynamik beim Geschäftsvolumen belegen, schrieb Christian Bell am Montag in seinem Ausblick. Die Nachfrage sollte aber gut bleiben. Bell hob seine Jahresprognose für das Vorsteuerergebnis an./rob/gl/ag

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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