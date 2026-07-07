ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Flatexdegiro auf 46,50 Euro - 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für flatexDEGIRO von 43 auf 46,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker dürfte ein weiteres Quartal mit starken Handelsaktivitäten hinter sich haben, schrieb Amit Jagadeesh am Dienstag in einem Ausblick auf die Zahlen. Er rechnet zudem mit einem anziehenden Kundenwachstum in der zweiten Jahreshälfte und schraubte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre bis 2028 etwas nach oben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|07.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.06.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital