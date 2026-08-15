ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 105 Euro - 'Sell'
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 102 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Cristian Nedelcu hob am Montag seine Schätzungen für die Container-Reederei an und reflektiert damit höhere Frachtraten. Das gestiegene Kursziel spiegele höhere Schätzungen für den kurzfristigen freien Barmittelfluss wider./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 12:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.