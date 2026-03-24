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ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für K+S auf 11,50 Euro - 'Sell'

25.03.26 14:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
16,30 EUR 0,15 EUR 0,93%
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S (K+S) von 10,50 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Bei dem Düngemittelkonzern bestünden Risiken, was die Kalinachfrage im laufenden Jahr betrifft, schrieb Priyanka Patel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob aber seine operative Gewinnschätzung (Ebitda) für 2026 wegen höherer Verkaufspreise an. Zudem verschob der Analyst den Bewertungszeitraum etwas weiter in die Zukunft./rob/tih/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
15:26K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
13.03.2026K+S VerkaufenDZ BANK
13.03.2026K+S SellDeutsche Bank AG
12.03.2026K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.12.2025K+S BuyWarburg Research
12.11.2025K+S BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025K+S BuyWarburg Research
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
15:26K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.03.2026K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
13.03.2026K+S VerkaufenDZ BANK
13.03.2026K+S SellDeutsche Bank AG
12.03.2026K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
16.02.2026K+S SellUBS AG

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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