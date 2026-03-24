ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für K+S auf 11,50 Euro - 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S (K+S) von 10,50 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Bei dem Düngemittelkonzern bestünden Risiken, was die Kalinachfrage im laufenden Jahr betrifft, schrieb Priyanka Patel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob aber seine operative Gewinnschätzung (Ebitda) für 2026 wegen höherer Verkaufspreise an. Zudem verschob der Analyst den Bewertungszeitraum etwas weiter in die Zukunft./rob/tih/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben