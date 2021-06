ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Nokia auf 5,20 Euro - 'Buy'

Werbung

Heute im Fokus

DAX legt zu - über 15.500 Punkten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stabil -- Visa kauft Fintech Tink -- Siemens, WACKER CHEMIE, ADLER Group, GSK, Nordex, Ströer im Fokus

eBay verkauft Mehrheitsanteil an Koreageschäft. ifo-Geschäftsklimaindex im Juni etwas höher als erwartet. Moderna strebt schnellere Impfstoff-Lieferungen für Deutschland an. Allianz Global Investors stockt bei JOST Werke auf 20% auf. ProSieben erhöht Beteiligung an Smartwatch-Hersteller Xplora. LEG platziert Anleihe im Volumen von 600 Millionen Euro. Siemens Healthineers startet Aktienrückkauf am 28. Juni.