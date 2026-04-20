DAX24.516 +0,4%Est505.990 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8100 +1,0%Nas24.404 -0,3%Bitcoin64.909 +0,8%Euro1,1763 -0,2%Öl94,88 +1,2%Gold4.786 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Infineon 623100 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 ITM Power A0B57L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen - 25.000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen in grün -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- Blackberry, NVIDIA, Amazon, Siemens Energy, Tesla, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Boeing gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Boeing gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für RWE auf 65 Euro - 'Buy'

21.04.26 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
58,06 EUR 0,76 EUR 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 55 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wanda Serwinowska zählt den Versorger neben Orsted und Grenergy in zu ihren Branchenfavoriten, wie sie am Montag schrieb. Eine gewonnene Ausschreibungsrunde der britischen Regierung für Offshore-Windenergieanlagen sei klar positiv für das Unternehmen. Zudem markiere das Strategie-Update eine deutliche Veränderung bei der Kapitalverwendung. Die Expertin senkte zwar ihre operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026 um 3 Prozent. Sie hob die Schätzungen für die Jahre 2028 bis 2030 wegen Kapazitätserweiterungen aber um bis zu 8 Prozent an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
08:01RWE BuyUBS AG
20.04.2026RWE Market-PerformBernstein Research
17.04.2026RWE BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2026RWE OverweightBarclays Capital
01.04.2026RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01RWE BuyUBS AG
17.04.2026RWE BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2026RWE OverweightBarclays Capital
01.04.2026RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026RWE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.04.2026RWE Market-PerformBernstein Research
01.04.2026RWE Market-PerformBernstein Research
26.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
20.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
12.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen