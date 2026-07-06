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ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Scout24 auf 115 Euro - 'Buy'

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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 112 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Immobilienportal-Betreiber habe durchwachsene Quartalsergebnisse vorgelegt, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag. Die Anlagestory sei aber voll intakt und attraktiv./rob/ag/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 21:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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13:16 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
13:06 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:51 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Scout24 Buy UBS AG