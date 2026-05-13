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ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Siemens auf 310 Euro - 'Buy'

14.05.26 12:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern stelle in puncto Geschäftswachstum bei Elektrifizierung und Automatisierung sowie beim Margenwachstum die Anleger zufrieden, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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