ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Siemens Gamesa auf 33 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Gamesa (Siemens Gamesa Renewable Energy SA) von 30 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Markt für die europäischen Windturbinen-Hersteller sollte dank der beschleunigten Dynamik von Anlagen in Küstengewässern sowie des langsamen, aber stetigen Wachstums landgestützter Anlagen Fahrt aufnehmen, schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./gl/edh

