ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Visa auf 410 Dollar - 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Visa nach Zahlen von 390 auf 410 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Timothy Chiodo zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein Fazit des zweiten Geschäftsquartals, nach dem der Kreditkartenanbieter seine diesjährigen Umsatz- und Gewinnziele angehoben habe. Visa sei für das zweite Halbjahr und darüber hinaus gut aufgestellt./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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