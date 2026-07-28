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ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Visa auf 420 Dollar - 'Buy'

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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Visa von 410 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Kreditkartenunternehmen habe seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 zum zweiten Mal in Folge angehoben, schrieb Timothy Chiodo einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für den Zeitraum 2025/26 bis 2027/28 leicht nach oben./rob/edh/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
17:36 Visa Buy UBS AG
14:36 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 Visa Buy UBS AG
29.04.26 Visa Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.04.26 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.