ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Wirecard auf 220 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wirecard von 159 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke Wachstum aus eigener Kraft um 25 Prozent im ersten Halbjahr 2018 dürfte sich in den kommenden beiden Jahren noch beschleunigen, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichzeitig sollten sinkende Integrationskosten die Profitabilität des Zahlungsabwicklers steigern. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2018 bis 2020./edh/mis

Datum der Analyse: 05.09.2018

