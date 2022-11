ANALYSE-FLASH: UBS senkt A.P. Moller-Maersk auf 'Neutral' - Ziel 10900 Kronen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat A.P. Moller-Maersk (AP Moeller - Maersk A-S (B)) von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 22500 auf 10900 dänische Kronen gesenkt. Im Zuge einer schrittweisen Nachfrageverschlechterung dürften aus extremen Gewinnen der Containerfrachtbranche Verluste werden, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die beiden kommenden Jahre um rund die Hälfte und liegt nun nach eigenen Angaben deutlich unter den Konsensprognosen./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / 22:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / 22:35 / GMT

