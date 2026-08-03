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ANALYSE-FLASH: UBS senkt Adidas auf 'Neutral' - Ziel runter auf 173 Euro

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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für adidas von 219 auf 173 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der Umsatztrend des Sportartikelherstellers erscheine stabil, die Marge allerdings verwundbar, schrieb Robert Krankowski am Montag. Die Aktienentwicklung erwartet er in einer engen Bandbreite, bis die Markterwartungen an die Profitabilität entsprechend korrigiert worden seien./rob/ag/ajx/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 23:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
08:26 adidas Neutral UBS AG
03.08.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
31.07.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 adidas Kaufen DZ BANK
31.07.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)