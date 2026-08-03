ANALYSE-FLASH: UBS senkt Adidas auf 'Neutral' - Ziel runter auf 173 Euro
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für adidas von 219 auf 173 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der Umsatztrend des Sportartikelherstellers erscheine stabil, die Marge allerdings verwundbar, schrieb Robert Krankowski am Montag. Die Aktienentwicklung erwartet er in einer engen Bandbreite, bis die Markterwartungen an die Profitabilität entsprechend korrigiert worden seien./rob/ag/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 23:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle adidas Aktie News
adidas Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)