ANALYSE-FLASH: UBS senkt Fedex auf 'Neutral' und Ziel auf 256 US-Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat FedEx von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 283 auf 256 US-Dollar gesenkt. Analyst Thomas Wadewitz begründete die vorsichtigere Einschätzung in einer am Montag vorliegenden Studie mit kurzfristig fehlenden Kurstreibern für die Aktien des Logistikkonzerns sowie mit den Makro-Risiken etwa durch den internationalen Zollstreit. Mittelfristig dürfte Fedex wieder Gelegenheit bieten, das dürfte angesichts der immer noch laufenden Integration von TNT in Europa aber noch ein paar Quartale dauern./mis/la

Datum der Analyse: 16.07.2018

