ANALYSE-FLASH: UBS senkt Hellofresh auf 'Neutral' und Ziel auf 4,70 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HelloFresh von 6,10 auf 4,70 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das erste Quartal sei zwar recht solide gewesen, aber die Unsicherheit hinsichtlich des zweiten Quartals überschatte dies, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstagabend. Das Unternehmen habe bislang nur unzureichend erklärt, warum man gegenüber dem Vorjahr nicht mit einem anziehenden Absatz von Kochboxen rechnet. Zudem stehe hinter einer nachhaltigen Profitabilität im Geschäft mit Fertigmenüs ein Fragezeichen./rob/ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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