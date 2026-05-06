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ANALYSE-FLASH: UBS senkt Hellofresh auf 'Neutral' und Ziel auf 4,70 Euro

08.05.26 08:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
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4,10 EUR -0,10 EUR -2,43%
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HelloFresh von 6,10 auf 4,70 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das erste Quartal sei zwar recht solide gewesen, aber die Unsicherheit hinsichtlich des zweiten Quartals überschatte dies, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstagabend. Das Unternehmen habe bislang nur unzureichend erklärt, warum man gegenüber dem Vorjahr nicht mit einem anziehenden Absatz von Kochboxen rechnet. Zudem stehe hinter einer nachhaltigen Profitabilität im Geschäft mit Fertigmenüs ein Fragezeichen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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08:11HelloFresh NeutralUBS AG
07.05.2026HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.05.2026HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.2026HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
06.05.2026HelloFresh BuyUBS AG
23.03.2026HelloFresh BuyUBS AG
23.03.2026HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
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08:11HelloFresh NeutralUBS AG
07.05.2026HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19.03.2026HelloFresh VerkaufenDZ BANK
29.10.2024HelloFresh SellUBS AG
13.09.2024HelloFresh SellUBS AG
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11.06.2024HelloFresh SellUBS AG

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