ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ionos auf 'Neutral' - KI-Sorgen bleiben präsent
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für IONOS von 40 auf 28 Euro gesenkt und die Aktien des Webhosters von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die KI-Sorgen dürften sich kurzfristig nicht zerstreuen lassen, schrieb Dhruva Kusa Shah am Montagnachmittag. Vermutlich nicht vor dem zweiten Quartal dürften die Geschäftstrends die Anleger wieder etwas ermutigen. Die Wachstumsbeschleunigung sei entscheidend für den Kursverlauf./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
