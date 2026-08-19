ANALYSE-FLASH: UBS senkt Merck KGaA auf 'Neutral' - Ziel 150 Euro
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Merck KGaA (Merck) beim unveränderten Kursziel von 150 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Nach dem guten Lauf der Aktien hält Analyst Matthew Weston ihre Bewertung aktuell für angemessen. Die Triebfedern für das Life-Science-Geschäft würden inzwischen gut verstanden, schrieb der Experte am Mittwoch. 2027 werde es wohl leichten Druck durch Abbau von Lagerbeständen geben. Im Pharmabereich erwartet er im kommenden Jahr den Höhepunkt der Mavenclad-Erosion. Zudem sieht er bei Ogsiveo Konkurrenzrisiken. Das Halbleiterzuliefer-Geschaft in der Electronics-Sparte sei attraktiv, für den Konzern aber nur von untergeordneter Bedeutung./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Merck Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK