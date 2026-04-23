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ANALYSE-FLASH: UBS senkt MTU auf 'Sell' - Ziel runter auf 275 Euro

24.04.26 10:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
289,10 EUR -12,20 EUR -4,05%
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) von 350 auf 275 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Von den drei führenden Triebwerkherstellern sei bei MTU das Risiko für eine harte Landung am größten, wenn der Wind im Ersatzteil- und Servicegeschäft drehe, schrieb Ian Douglas-Pennant am Freitag. Dann dürfte sich die bisher starke Gewinnentwicklung schneller normalisieren als bei der Konkurrenz. Das dann erreichbare Niveau liege unter den Markterwartungen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

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10:16MTU Aero Engines SellUBS AG
22.04.2026MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
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21.04.2026MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
13.04.2026MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
07.04.2026MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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13.04.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
10.04.2026MTU Aero Engines NeutralUBS AG
31.03.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
23.03.2026MTU Aero Engines Sector PerformRBC Capital Markets
25.02.2026MTU Aero Engines HoldWarburg Research
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10:16MTU Aero Engines SellUBS AG
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

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