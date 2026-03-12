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ANALYSE-FLASH: UBS senkt National Grid auf 'Sell' - Ziel hoch auf 1160 Pence

16.03.26 12:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
National Grid plc
16,10 EUR 0,10 EUR 0,63%
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für National Grid von 1100 auf 1160 Pence angehoben, die Aktien aber aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Prämie auf den Wert der regulierten Infrastruktur (RAB) des britischen Netzbetreibers liege auf Extremniveau, schrieb Mark Freshney am Freitagabend. Das neue Kursziel begründete er mit seinen erhöhten Gewinnschätzungen für 2027 und 2028./rob/edh/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 20:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
12:06National Grid SellUBS AG
10:36National Grid BuyDeutsche Bank AG
03.03.2026National Grid BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.03.2026National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.03.2026National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10:36National Grid BuyDeutsche Bank AG
03.03.2026National Grid BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.03.2026National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.02.2026National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026National Grid BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.03.2026National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
24.02.2026National Grid HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.2025National Grid NeutralUBS AG
02.10.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12:06National Grid SellUBS AG
05.10.2018National Grid SellCFRA
13.04.2018National Grid SellS&P Capital IQ
22.01.2018National Grid SellUBS AG
14.12.2017National Grid SellGoldman Sachs Group Inc.

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