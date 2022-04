ANALYSE-FLASH: UBS senkt Netflix auf 'Neutral' - Ziel auf 355 Dollar gekappt

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Netflix verliert Abonnenten -- Siemens Energy prüft Jahresprognose -- LANXESS, IBM, Just Eat Takeaway im Fokus

Credit Suisse startet mit roten Zahlen ins neue Jahr. Musk will wohl 15 Milliarden Dollar seines eigenen Vermögens in Twitter-Kauf investieren. Nordex erhält weniger Aufträge. Deutsche Erzeugerpreise mit stärkstem Anstieg seit 1949. Danone steigert Umsatz im ersten Quartal. Rio Tinto bekräftigt Produktionsziel. Deutsche Bank-Aktionär will Sewing das Vertrauen entziehen.