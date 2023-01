ANALYSE-FLASH: UBS senkt Nokia auf 'Neutral' - Ziel 4,60 Euro

Werbung

Heute im Fokus

Woche der Notenbanken: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- US-Armee vergibt Auftrag an Rheinmetall -- thyssenkrupp, LEONI, Vantage Towers, UBS im Fokus

Erstmals seit Monaten: Stimmung in der chinesischen Wirtschaft hat sich aufgehellt. Medios steht vor schwierigem Jahr - Ziele 2022 erreicht. Samsung in Q4 2022 mit deutlich niedrigerem Betriebsgewinn. EnBW will noch im ersten Quartal über großen Nordsee-Windpark entscheiden. Amazon bekräftigt Fokus auf Sprachassistentin Alexa. KUKA will Wohnungsbau viel stärker automatisieren.