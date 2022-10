ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Adidas auf 127 Euro - 'Neutral'

Aktien in diesem Artikel adidas 112,92 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für adidas vor Zahlen von 179 auf 127 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal des Sportartikelherstellers könnte noch vorhandene Probleme aufzeigen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Die Zahlen könnten den mittelfristigen Ausblick in Frage stellen./mf/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 05:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / 05:43 / GMT

