ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Adobe Systems auf 375 Dollar - 'Neutral'
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adobe nach Quartalszahlen von 400 auf 375 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Softwareanbieter habe die Erwartungen einigermaßen erfüllt und das Ziel für den angepeilten Jahresumsatz aus wiederkehrenden Einnahmen (ARR) ein Quartal früher als geplant erreicht, schrieb Karl Keirstead in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die Bewertung erscheine angesichts der Gewinnwachstumsaussichten (EPS) vernünftig. Er warte aber ab, bis sich das Umsatzwachstum verbessere. Derzeit seien dort noch keine Signale für eine Monetarisierung der KI-Aktivitäten erkennbar./gl/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:03 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Übrigens: Adobe und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Adobe
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adobe
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Adobe Inc.
Analysen zu Adobe Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.2024
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.2023
|Adobe Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.2023
|Adobe Outperform
|RBC Capital Markets
|14.12.2021
|Adobe Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.2024
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.2023
|Adobe Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.2023
|Adobe Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.2020
|Adobe Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2021
|Adobe Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.02.2019
|Adobe Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|14.12.2018
|Adobe Hold
|Pivotal Research Group
|19.10.2018
|Adobe Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|14.09.2018
|Adobe Hold
|Pivotal Research Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2017
|Adobe Sell
|Pivotal Research Group
|12.12.2011
|Adobe Systems underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.2011
|Adobe Systems underperform
|RBC Capital Markets
|21.09.2011
|Adobe Systems underperform
|RBC Capital Markets
|13.09.2011
|Adobe Systems underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Adobe Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen