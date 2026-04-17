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ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Bechtle auf 40 Euro - 'Buy'

20.04.26 12:04 Uhr
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Bechtle AG
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik des Vorsteuergewinns des IT-Dienstleisters lasse wohl nach, schrieb Christopher Tong am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 16:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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