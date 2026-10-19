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ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Bilfinger auf 70 Euro - 'Buy'

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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger (Bilfinger SE) nach einer Analysten- und Investorenveranstaltung von 72 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Insbesondere die Aussagen des Industriedienstleisters zur Abhängigkeit vom Chemiegeschäft seien nicht so pessimistisch ausgefallen wie von ihm nach der Prognosesenkung im September zunächst befürchtet, schrieb Olivier Calvet am Sonntag./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 22:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
10:16 Bilfinger SE Buy Deutsche Bank AG
08:21 Bilfinger SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Bilfinger SE Buy UBS AG
16.10.26 Bilfinger SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Bilfinger SE Market-Perform Bernstein Research

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