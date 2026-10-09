ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für BMW auf 60 Euro - 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 70 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken. Im Reifengeschäft sei Continental indes am besten positioniert für eine Prognoseanhebung./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT
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