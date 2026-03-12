DAX23.639 +0,2%Est505.767 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6600 +5,5%Nas22.312 -1,8%Bitcoin63.791 +4,2%Euro1,1477 -0,4%Öl99,12 -2,6%Gold5.109 +0,3%
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für BMW auf 90 Euro - 'Neutral'

13.03.26 14:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
81,50 EUR -0,34 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 93 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) werde sich auch in diesem Jahr voraussichtlich verringern, schrieb Patrick Hummel am Donnerstagabend. Der Optimismus des Autobauers mit Blick auf China und Importzölle berge zudem Risiken./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:36 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

