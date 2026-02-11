DAX25.055 -0,9%Est506.053 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -2,0%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.566 +0,3%Euro1,1775 -0,1%Öl71,36 +1,5%Gold4.989 +0,2%
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Douglas auf 11,70 Euro - 'Neutral'

19.02.26 13:19 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Douglas AG
11,20 EUR 0,10 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Douglas von 12,50 auf 11,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Yashraj Rajani vermisst bei der Parfürmeriekette die Grundlage für eine positive Aktienstory, wie er am Mittwochnachmittag schrieb. Er verwies dabei auf das schwache Marktumfeld für hochwertige Schönheitsprodukte. In der Expansion in die Golfregion (GCC-Länder) sieht er die Gefahr eines Fehltritts. Der Experte kürzte nach dem gedämpften ersten Geschäftsquartal für 2026 seine Erwartungen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 14:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

