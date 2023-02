ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für K+S auf 21 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S (K+S) im Zuge eines Analystenwechsels von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bilanz des Düngemittelkonzerns dürfte kurzfristig stark gestützt werden, da K+S über der Zyklusmitte liegende Gewinne erwirtschafte und die Kalipreise zunächst auf einem hohen Niveau bleiben dürften, schrieb die neu zuständige Analystin Priyanka Patel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Längerfristig könnte die Rentabilität in Europa jedoch durch strukturell höhere Energiekosten und Abwärtsrisiken für die Kalipreise gefährdet sein, da das wichtige und von westlichen Sanktionen betroffenen Erzeugerland Belarus im Laufe der Zeit andere Exportrouten erschließen könnte./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / 00:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 00:57 / GMT

