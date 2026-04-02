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ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Kion auf 68 Euro - 'Buy'

16.04.26 14:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
47,01 EUR 0,70 EUR 1,51%
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 79 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Spezialisten für Warenlagerlogistik preisten ein ähnliches Szenario ein, wie in den Jahren 2020 und 2022, schrieb Sven Weier am Mittwochabend. Kion mit einem ähnlich starken Abschwung wie 2020 oder einer mit 2022 vergleichbaren Inflation zu bewerten, sei allerdings "unfair"./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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08:26KION GROUP BuyUBS AG
10.04.2026KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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05.03.2026KION GROUP BuyWarburg Research
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10.04.2026KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.2026KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
02.12.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.2025KION GROUP HaltenDZ BANK
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26.02.2026KION GROUP UnderperformJefferies & Company Inc.
29.01.2026KION GROUP UnderperformJefferies & Company Inc.
26.01.2026KION GROUP UnderperformJefferies & Company Inc.
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23.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research

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