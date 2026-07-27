DAX 25.379 +0,1%ESt50 6.272 -0,2%MSCI World 4.796 +0,1%Top 10 Crypto 8,33 -0,5%Nas 24.932 -0,2%Bitcoin 55.780 -0,4%Euro 1,1364 -0,1%Öl 87,2 -1,3%Gold 4.024 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für LVMH auf 645 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel
Aktien
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
459.50 EUR -1.20 EUR -0.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) von 650 auf 645 Euro gesenkt, die Einstufung gleichwohl auf "Buy" belassen. Der Luxushersteller habe ordentliche Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Zuzanna Pusz am Dienstag in einer Analyse. An der Wachstumsdebatte dürfte dies aber nichts ändern. Nach wie vor gefällt Pusz die Aktie, auch wenn das Tempo der Verbesserungen etwas langsamer sei als erwartet. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei attraktiv./rob/ajx/mne

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 22:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News

Werbung

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11:31 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:31 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
11:26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
11:06 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
08:01 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets