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ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Meta auf 865 Dollar - 'Buy'

30.04.26 18:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
520,60 EUR -53,20 EUR -9,27%
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) nach Quartalszahlen von 908 auf 865 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Ziel für den Anzeigenumsatz im zweiten Quartal decke sich mit den Erwartungen, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies zudem auf höhere operative Ausgaben und Kapitalausgaben des Social-Media-Konzerns./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

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31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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