ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Meta auf 865 Dollar - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) nach Quartalszahlen von 908 auf 865 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Ziel für den Anzeigenumsatz im zweiten Quartal decke sich mit den Erwartungen, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies zudem auf höhere operative Ausgaben und Kapitalausgaben des Social-Media-Konzerns./rob/bek/he

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben