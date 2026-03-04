DAX24.094 -0,5%Est505.841 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4900 -1,6%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.370 -0,1%Euro1,1598 -0,3%Öl83,32 +0,9%Gold5.128 -0,3%
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX volatil -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- PUMA, Trade Desk, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX auf Zickzack-Kurs - Anleger zwischen Hoffen und Bangen Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX auf Zickzack-Kurs - Anleger zwischen Hoffen und Bangen
Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Nemetschek auf 74 Euro - 'Neutral'

05.03.26 13:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
66,60 EUR -2,10 EUR -3,06%
Charts|News|Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek (Nemetschek SE) von 137,50 auf 74,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die KI-Verdrängungssorgen der Anleger seien beim Bausoftwarespezialisten durchaus berechtigt, schrieb Michael Briest am Mittwochabend. Die breite Angebotspalette in Design, Bau und Gebäudemanagement sowie die bereits installierte Basis seien zwar klare Vorteile, nun müsse aber in KI investiert werden - wohl zulasten der Margen und auch in geringerem Maße des Wachstums. Briest hält nicht nur den Bereich Media, sondern auch das gealterte Design-Portfolio für verwundbar./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 22:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

