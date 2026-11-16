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ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Nvidia auf 240 Dollar - 'Buy'

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Aktien
NVIDIA Corp.
142.50 EUR -5.28 EUR -3.57 %
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für NVIDIA von 300 auf 240 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Timothy Arcuri geht davon aus, dass die Erwartungen beim Umsatz im dritten Geschäftsquartal übertroffen wurden und auch das Signal für das vierte über dem Konsens liegen wird, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Er geht zudem davon aus, dass Nvdia letztlich dank des starken Anlaufs der Rubin-Mikroarchitektur noch über der eigenen Zielsetzung liegen wird. Was einen neuen Konzernchef angehe, werde Nvidia wohl versuchen, ihn einem Konkurrenten abzuwerben. Arcuris derzeit größte Sorge ist, dass neue Exportkontrollen und Lizenzpflichten Umsätze beispielsweise in Singapur und Malaysia gefährden. Im schlimmsten Fall taxiert er die Gefahr auf 10 Prozent der Gesamtumsätze und schraubte seine Schätzungen für das Geschäftsjahr 2028 zurück. In der jüngsten Kurskorrektur sieht der Experte dennoch eine attraktive Kaufchance für Anleger mit Geduld./rob/ag/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 07:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
12:06 NVIDIA Buy UBS AG
13.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
12.11.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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