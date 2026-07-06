DAX25.765 -0,2%Est506.383 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3000 ±0,0%Nas26.121 +1,1%Bitcoin55.316 -1,2%Euro1,1428 -0,1%Öl72,99 +1,4%Gold4.130 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen im Minus -- TKMS erhält größten Auftrag der Unternehmensgeschichte -- Samsung vermeldet Rekordgewinn -- Rivian, LG Energy, AMD, Infineon, SpaceX im Fokus
Top News
Rivian-Aktie nach millionenschwerer Kapitalerhöhung auf Talfahrt Rivian-Aktie nach millionenschwerer Kapitalerhöhung auf Talfahrt
BP-Aktie im Plus: Verkauf von Bay-du-Nord-Anteilen an Equinor besiegelt BP-Aktie im Plus: Verkauf von Bay-du-Nord-Anteilen an Equinor besiegelt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 38 Euro - 'Neutral'

07.07.26 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
34,82 EUR -0,10 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 51 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mehrere Risikofaktoren belasteten weiterhin die Marktstimmung für den Medizintechnikkonzern, darunter die Schwäche im Diagnostikbereich, die anhaltende Ausgliederung der Anteile der Mutter Siemens, der Inflationsdruck und das unsichere China-Geschäft, schrieb Graham Doyle am Montagabend. Diese Probleme seien zwar weitgehend im Aktienkurs eingepreist, ihre Lösung vor 2027 aber unwahrscheinlich./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
08:31Siemens Healthineers NeutralUBS AG
06.07.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
25.06.2026Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
22.05.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
15.05.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.06.2026Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
22.05.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
14.05.2026Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
12.05.2026Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:31Siemens Healthineers NeutralUBS AG
06.07.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
15.05.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
11.05.2026Siemens Healthineers NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen